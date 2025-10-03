Risco fiscal e produção industrial mais forte elevam taxas de juros

Apesar das dificuldades operacionais para tirar essa proposta do papel, os boatos foram suficientes para elevar a aversão ao risco, diz Leal. E, num ambiente já mais fragilizado, a alta de 0,8% da produção industrial entre julho e agosto, feitos os ajustes sazonais - frente a uma expectativa de 0,3% apontada pela mediana do Projeções Broadcast -, não ajudou. "O dado veio bem mais forte do que o mercado estava esperando, com revisão para cima de números anteriores. Um número destes já teria tendência de pressionar a curva de juros e, num momento em que o mercado está mais sensível, a reação acaba sendo amplificada", afirma.

Não por acaso, a curva a termo agora embute menos apostas de redução de 25 pontos-base da Selic em janeiro, que passaram de 48% para 44% entre a sessão de ontem e a de hoje, observa Luciano Rostagno, estrategista-chefe da EPS Investimentos. A taxa básica projetada para o fim do próximo ano também subiu, de 12,60% na quinta-feira para 12,77%. Para Rostagno, a produção industrial acima do previsto deu suporte ao movimento de alta dos DIs que já ocorria ao longo da semana, em virtude das preocupações fiscais crescentes.

No balanço semanal, o saldo foi de ganho de inclinação da curva, com alta também maior dos juros longos. Segundo a equipe econômica do Santander, os DIs sofreram em meio a um ambiente de maior aversão ao risco, sobretudo do lado doméstico. "Avaliamos que as discussões no legislativo a respeito da isenção do Imposto de Renda levaram à renovação das incertezas fiscais, impactando os mercados de juros", pontua a equipe econômica do banco.

Em revisão de cenário divulgada hoje, o Santander ajustou para baixo suas estimativas de inflação para 2025 e 2026 - que agora estão em 4,7% e 4,2%, respectivamente - mas manteve sua perspectiva para a política monetária, que só deve começar a ser flexibilizada a partir de janeiro do próximo ano. A probabilidade de que o início do ciclo de redução seja adiado para março, no entanto, é "comparável", de acordo com os economistas do banco, tendo em vista as projeções de inflação acima da meta do BC no horizonte relevante e o tom conservador do Comitê de Política Monetária (Copom).