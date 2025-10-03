Senado dos EUA rejeita propostas orçamentárias e mantém paralisação do governo

O Senado dos Estados Unidos rejeitou novamente duas propostas orçamentárias que encerrariam a paralisação do governo EUA, em votações no período da tarde desta sexta-feira, 3. O fracasso dos projetos deve garantir a manutenção do shutdown pelo menos até a semana que vem.

Assim como já havia ocorrido na quarta-feira, os republicanos bloquearam uma proposta de financiamento democrata que garantiria algumas de exigências.

Logo em seguida, foi a oposição que derrubou um projeto do partido governista. Ambos tiverem menos que os 60 votos necessários para a aprovação.