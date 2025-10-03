Tarifaço de Trump afeta segmentos da indústria brasileira como madeira, móveis e extrativa

O tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a exportadores brasileiros afetou em agosto alguns segmentos da Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo André Macedo, gerente da pesquisa, os questionários referentes a julho já tinham mostrado alguns informantes sinalizando influência do tarifaço nas expectativas e na produção futura, mas agora houve registros mais relevantes em atividades mais exportadoras, como madeira, móveis e extrativas.

"Isso apareceu no mês de agosto, pontualmente já tinha aparecido no mês de julho. Agora no mês de agosto aparece com mais clareza. Isso ainda é pontual, não é predominante dentro das informações coletadas pela pesquisa, aparece especialmente nos informantes mais voltados para exportação", explicou Macedo.

Segundo ele, em agosto, questionários mostraram informantes apontando o tarifaço como justificativa para uma redução do nível de produção.