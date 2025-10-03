Tom positivo em NY e do petróleo é insifuciente para animar Ibovespa em meio a temor fiscal

O relatório de emprego norte-americano era aguardando com grande expectativa para calibrar as apostas para os juros dos EUA, em meio a indicadores divergentes recentemente - fortes dados do mercado de trabalho do setor privado e pressão moderada na inflação.

Segundo Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos, o clima nos mercados é ameno, sem a divulgação do payroll, que seria bem importante, além das incertezas sobre se o país conseguirá ou não aprovar o orçamento para encerrar a paralisação das atividades. "Isso pesa especialmente na curva de juros, e também tem uma preocupação maior aqui relacionada à questão eleitoral", diz.

Ontem, os ativos foram penalizados pelo temor fiscal após a aprovação unânime na Câmara do projeto que isenta de imposto de renda quem recebe até R$ 5 mil - uma promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Houve uma preocupação maior frente os movimentos do Executivo, boato de tarifas de ônibus 'tarifa zero. Foi 'desmentido', mas sempre fica a dúvida. Não tem risco agora, mas o mercado começa a se preocupar com essa questão eleitoral", afirma Faust, da Manchester.

No Brasil, a produção industrial subiu 0,8% em agosto ante julho (-0,1%, dado revisado), superando a mediana das projeções, de alta de 0,3%. É o primeiro avanço após quatro meses seguidos de retração.

No geral, os dados ainda sugerem atividade resistente, mesmo no momento de política monetária restritiva, o que pode dificultar as apostas de início da queda da Selic em breve. Assim, os juros têm viés de alta.

Para Felipe Tavares, economista-chefe da BGC Liquidez, a alta da produção industrial acima da esperada mexe um pouco nos juros futuros, principalmente, mas "historicamente" não tem poder de "fazer preço". Em sua visão, os ativos, no início da sessão, pegaram carona no mau humor da véspera, que "precificou" o risco fiscal. Além disso, "a isenção do IR parece que fez o governo renascer, o que preocupa o mercado", diz.