Alckmin visita concessionária no DF e celebra venda 28,2% maior com programa carro sustentável

Alckmin e Renan Filho também comentaram sobre a iniciativa do governo federal que busca tornar o processo de habilitação mais fácil e barato. Uma consulta pública para interessados em contribuir com a proposta está aberta até o dia 2 de novembro.

"A gente fica muito feliz em trazer o apoio aqui à proposta do (ministro) Renan, que vai reduzir (o preço). Imagina uma carteira de motorista AB (moto e carro) custar R$ 4 mil. É mais de duas vezes o salário mínimo. Quem é que pode pagar isso? Isso vai ser uma medida de alto interesse público", disse Alckmin.

O ministro Renan Filho frisou que a iniciativa vai facilitar a vida do cidadão. "O Brasil é um país de exclusão do ponto de vista da habilitação das pessoas. Isso segrega o mercado de trabalho e impede o cidadão de escolher uma profissão. Muita gente entrega de bicicleta e tem o sonho de comprar uma moto", disse.

Segundo o ministro, a consulta pública "vai ser revolucionária". "A gente tem 20 milhões de brasileiros dirigindo sem carteira que serão formalizados nos próximos anos com a redução de custos, a retirada da obrigatoriedade para autoescola, que encarece para o cidadão, burocratiza."

Ele disse que, apesar de acabar com a obrigatoriedade de autoescola, as provas teórica e práticas serão mantidas, mas por meios facilitados.