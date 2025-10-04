Há convicção de que teremos próximos passos na relação com os EUA, diz Alckmin

Para Alckmin, há "uma avenida pela frente para aumentar investimentos recíprocos e complementaridade econômica". Sobre as expectativas de encontro entre os dois presidentes Alckmin disse apenas: "Vamos aguardar".

O vice-presidente contou que tem conversado com o secretário (do Comércio dos EUA) Howard Lutnick. "Também conversei com o chefe do USTR (o Escritório Comercial americano), o embaixador Jamieson Greer. Conversas boas, positivas. Vamos aguardar que as coisas estão caminhando."

Alckmin disse que ainda não estão marcadas novas conversas com autoridades americanas. "Eu fui professor de cursinho para medicina de química. A química é uma ótima solução", acrescentou, fazendo referência à fala de Trump, que disse ter havido "química" com Lula no encontro entre os dois líderes na Assembleia-Geral da ONU.

Encontro em NY distensionou a relação, diz ministro

O ministro dos Transportes, Renan Filho, disse que as negociações do Brasil com os Estados Unidos em torno do tarifaço estão avançando, mas problemas locais e agendas paralelas no país de Donald Trump atrasaram o cronograma. Segundo ele, o shutdown sempre atrapalha os EUA e suas relações comerciais, porque o país fica paralisado.

"O fato é que o diálogo tem que acontecer pela diplomacia para fazer o que o Ulysses Guimarães dizia, uma reunião desse nível tem que ser arrumada. Mas a gente está indo bem", disse. Ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, Renan Filho visitou neste sábado uma concessionária Hyundai, em Brasília.