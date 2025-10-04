Juros nos EUA e múltiplos baixos podem levar Ibovespa a subir mais 10% em 2025

Naquela ocasião, reforçaram esse movimento relatos de que o atual presidente do Fed, Jerome Powell, assumiria o posto e a possibilidade de o governo brasileiro conseguir apoio para aprovar a reforma da Previdência no Congresso.

A despeito das incertezas no Brasil, as dúvidas sobre a maior economia do mundo passaram a se sobrepor, diante do aumento de insegurança na nova gestão Trump. Isso tem motivado a rotação de carteiras. Investidores que poderiam alocar recursos nos EUA têm optado por redirecioná-los a outros mercados, caso de emergentes como o Brasil.

"Tem o efeito Trump que joga incerteza para todo mundo", diz Amaral, do Inter, ao se referir à imposição de tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, para vários países, com o Brasil sendo o mais penalizado, com tarifaço de 50%, o que incentiva a rotação nos mercados em meio ao enfraquecimento do dólar.

A expectativa de mais dois cortes de juros pelo Fed nesta reta final do ano e o esperado início de queda da Selic tendem a dar ainda mais combustível ao Ibovespa e ao ingresso de capital estrangeiro. "A flexibilização pelo Fed por si só já ajuda o fluxo para mercados emergentes, não só para o Brasil, e a probabilidade de queda da Selic reforça essa estimativa", avalia Marcos Vinícius Oliveira, economista e analista sênior da ZIIN Investimentos.

Para Oliveira, o processo de valorização do Ibovespa só está no começo. "É fomentado pelo estrangeiro. Tanto a pessoa física quanto o institucional, e o gestor ainda estão fora. Por isso acreditamos que esse movimento está no início", estima.

O analista da ZIIN destaca que o mercado precificava afrouxamento monetário em dezembro, mas o tom conservador da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do mês passado minou essa possibilidade ao indicar juros estacionados em nível elevado por período "bastante prolongado". "Se não houver recuo em dezembro, deve ter no primeiro trimestre de 2026", afirma.