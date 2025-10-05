Câmbio, endividamento e capacidade ociosa entram no debate do aumento da isenção do IR

"Se o dólar continuar cedendo, tende a compensar as pressões de inflação. E a isenção até R$ 5 mil tem que ser vista pela ótica de reorganização tributária. Fica uma economia, em tese, mais eficiente. Que ela tende a aquecer a atividade econômica, isso é verdade. Mas o que vejo hoje é que o câmbio está jogando muito mais a favor da redução da inflação do que, propriamente dito, as questões relativas à demanda", analisou o chefe do Departamento Econômico da Fiesp.

Na visão de Rocha, a despeito da massa salarial estar batendo recorde atrás de recorde, a inflação está caindo. "O juro aumentou, mas um fator que está jogando mais no sentido de trazer essa inflação para baixo hoje é o efeito câmbio, sobretudo em alimentos, que têm uma sensibilidade maior quanto ao aumento de demanda decorrente, por exemplo, do melhor poder aquisitivo das famílias por parte da isenção até R$ 5 mil", disse.

Também para o economista e fundador da André Perfeito Consultoria Econômica (APCE), André Perfeito, a relação entre o aumento da isenção e a demanda não deverá ser tão forte como alguns economistas têm apregoado pelo fato de as famílias estarem muito endividadas. "Eu não compro pelo valor de face essa tese porque você tem um nível de endividamento entre as famílias muito elevado, elas estão alavancadas. Então, não sei o quanto disso vai se transformar em demanda efetivamente em termos agregados", observou.

E, de acordo com os dois economistas, ainda que o excedente de dinheiro seja direcionado para consumo, o setor produtivo teria condições plenas de aumentar a oferta. A parte ociosa da capacidade instalada da indústria, por exemplo, poderia ser ocupada de forma a amortecer o impacto da isenção na demanda e na inflação.

O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (Nuci) no setor da indústria de transformação paulista, segundo a Fiesp, está em 79,4%. Isso significa que há um espaço de 20,6 pontos porcentuais da capacidade instalada da indústria paulista a ser preenchido. No setor de máquinas e equipamentos, conforme divulgou na quarta-feira, 1º, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), o Nuci em agosto fechou em 78,8%, o que mostra uma ociosidade de 21,2 pontos.