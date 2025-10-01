Governo de SP enxerga reforço na segurança hídrica com aquisição da EMAE pela Sabesp

Mais que uma operação comercial, para o Governo do Estado de São Paulo, a aquisição pela Sabesp de 70% do capital total da Empresa Metropolitana de Água e Energia (EMAE) é um reforço da segurança hídrica da população paulista.

A leitura do Palácio dos Bandeirantes foi expressa em nota enviada aos veículos de comunicação pela assessoria de imprensa do Governo Paulista.

"O Governo de São Paulo avalia que a aquisição de 70% do capital total da Empresa Metropolitana de Água e Energia (EMAE) pela Sabesp poderá reforçar a segurança hídrica da população paulista, otimizando o gerenciamento de um complexo sistema de barragens, diques e reservatórios, como Billings e Guarapiranga, essenciais para a resiliência hídrica, em especial da região metropolitana de São Paulo", diz a nota.