Petróleo abre em alta após modesto aumento de produção pela Opep+

O petróleo abriu em alta depois que a Opep+ (Organização de Países Exportadores de Petróleo e seus aliados), em consenso, concordou em aumentar a produção em 137 mil barris por dia a partir de novembro. A alta, considerada modesta afastou os temores de um aumento de cota superdimensionado.

Já precificando essa decisão, na última sexta-feira, os contratos mais líquidos do petróleo já encerraram em alta, recuperando parte das perdas da semana após quatro dias consecutivos de queda. Um período em que os investidores acompanhavam atentamente a escalada de tensões geopolíticas, além do possível aumento de produção pela Opep+.

Às 20h41, o barril do petróleo WTI subia 1,05% e o do Brent, 1,08%, negociados, respectivamente, a US$ 61,52 e US$ 65,22.