Sabesp compra 70% da EMAE por R$ 1,1 bi em negócio com a Eletrobras e Vórtx

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) comprou 70% do controle da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) por R$ 1,131 bilhão, em operação que envolve a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Eletrobras. Com a aquisição, a Sabesp passará a deter 70,1% do capital total da Emae. O negócio está sujeito à aprovação das autoridades regulatórias e concorrenciais, entre outras condições suspensivas.

Amanhã, a partir das 10 horas, a Sabesp realizará conferência telefônica com investidores para mais esclarecimentos sobre a operação.

A companhia explica que o negócio representa um marco estratégico, com benefícios em duas frentes: segurança hídrica e ativos elétricos. No primeiro caso, informa em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que a aquisição permitirá integrar os sistemas Guarapiranga e Billings. Assim, haverá maior flexibilidade na gestão dos recursos hídricos da região metropolitana de São Paulo, ampliando a segurança do abastecimento e potencializando os usos múltiplos desses mananciais.