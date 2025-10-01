Trump compara incorporadoras à Opep e cobra retomada da construção de moradias nos EUA

Em uma postagem nas redes sociais, o presidente dos EUA, Donald Trump, comparou o comportamento das grandes construtoras norte-americanas ao da Organização de Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep) que, segundo ele, mantinha os preços do petróleo altos antes de sua gestão.

Para Trump, a prática "não era certa", lembrando que algo semelhante ocorre agora "de forma diferente" com o setor imobiliário.

Segundo o presidente, os grandes construtores "estão sentados sobre 2 milhões de lotes vazios, um recorde". E defendeu que essas empresas retomem a construção de moradias, já que têm acesso a financiamento. Trump afirmou ainda ter pedido à Fannie Mae e à Freddie Mac que incentivem as construtoras a "começar a construir casas" e, assim, "ajudar a restaurar o sonho americano".