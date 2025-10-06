Balança comercial tem superávit de US$ 2,99 bilhões em setembro

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 2,99 bilhões em setembro de 2025, após saldo positivo de US$ 5,860 bilhões em agosto. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 6, o valor foi alcançado com exportações de US$ 30,531 bilhões e importações de US$ 27,541 bilhões. O saldo de setembro de 2025 é 41,1% menor que o de setembro de 2024.

Na última semana de setembro, o superávit foi de US$ 907 milhões, com vendas de US$ 2,941 bilhões e compras de US$ 2,034 bilhões.

O resultado do último mês veio acima da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 2,850 bilhões em setembro. As projeções para esta leitura variavam de US$ 2,400 bilhões a US$ 4,80 bilhões.