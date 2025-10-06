Bolsas da Ásia: Nikkei salta quase 5%, após escolha de Takaishi para liderar PLD no Japão

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 06/10/2025 - A Bolsa de Tóquio saltou quase 5% nesta segunda-feira, à medida que o iene reagiu em forte queda à escolha da ultraconservadora Sanae Takaichi para liderar o governista Partido Liberal Democrata (PLD) do Japão e, provavelmente, assumir como primeira-ministra.

O índice Nikkei avançou 4,75% em Tóquio, fechando no patamar recorde de 47.944,76 pontos, após o iene se enfraquecer além de 150 por dólar, favorecendo a demanda por ações no pregão japonês, principalmente da indústria pesada e do setor de eletrônicos.