Bolsas de NY fecham sem sinal único, com recordes de S&P 500 e Nasdaq por ânimo com IA

Já UiPath, empresa de software de automação, subiu 12,56% após anunciar parcerias com gigantes do setor de IA como a OpenAI e a Nvidia.

Para a Capital Ecnomics, o boom nas ações de inteligência artificial ainda deve continuar. A expectativa é de que o mercado norte-americano avance no fim deste ano e também no próximo, assim como outros mercados carregados de ações de tecnologia, como a China, também ganhem.

Investidores continuam na expectativa por novos cortes de juros enquanto aguardam o posicionamento de dirigentes do Fed ao longo da semana e da publicação da ata da última reunião.

O shutdown, no sexto dia e ainda sem perspectiva de acabar, de acordo com a imprensa norte-americana, também permanece no radar.

Os papéis da Comérica saltaram 13,68% após ser comprada pela Fifith Third Bancorp em um acordo de cerca de US$ 10,9 bilhões. Já Palantir Technologies subiu 3,73%, recuperando parte das perdas de 7,5% registradas na sexta após relatos de que a empresa de IA para uso militar teve falhas de segurança em sua plataforma de comunicação.

*Com informações de Dow Jones Newswires