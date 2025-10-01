Dados sugerem risco de enfraquecimento do mercado de trabalho maior que o esperado, diz Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou que, embora muitos indicadores econômicos sugiram que o mercado de trabalho esfriou neste ano, o "esfriamento" é consistente com o alívio da pressão sobre os preços e o retorno da inflação a 2% ao ano. Em discurso preparado para evento da CFA Society Kansas City, entretanto, ele pontuou que alguns dados recentes sugerem um risco crescente de que o mercado de trabalho possa se enfraquecer de forma mais substancial ou abrupta do que o esperado.

Schmid, que vota nas decisões de política monetária do Fed neste ano, argumentou que o atual nível de juros é "apenas modestamente restritivo" e defendeu que é "o lugar certo". "No geral, prevejo um efeito relativamente moderado das tarifas sobre a inflação, mas vejo isso como um sinal de que a política está adequadamente calibrada, e não como um sinal de que a taxa básica de juros deve ser reduzida agressivamente", explicou.

Segundo ele, a economia americana continua apresentando "um bom momento", com um consumo sólido e registrando aceleração no verão do hemisfério norte. O Fed, avalia, deve manter sua credibilidade em relação à inflação.