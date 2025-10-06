De 2022 a 2025, deixou-se de arrecadar mais de R$ 106 bilhões com pejotização, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que a Previdência Social, o FGTS e o Sistema S perderam deixaram de arrecadar R$ 106 bilhões de 2022 a 2025 devido ao fenômeno da "pejotização". Em audiência pública sobre o tema, realizada nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal (STF), Marinho sustentou que as estruturas de proteção ao trabalhador estão em risco com o avanço da contratação de trabalhadores via pessoa jurídica (PJ) em substituição à CLT.

"O contrato de pessoa jurídica existe desde que o mundo é mundo. Isso não está em discussão. O que está em discussão é a fraude trabalhista travestida de pessoa jurídica", afirmou.

Para o ministro, o mercado de trabalho tem "forçado a barra" para firmar contratos PJ. "Nós queremos aumentar ainda mais o buraco do déficit da Previdência? Esse é o debate? Para vir uma forçada de barra para uma reforma da Previdência que vai de novo sobrecarregar quem? De novo os trabalhadores?", questionou.