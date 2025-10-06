Dólar fecha em queda com apetite por divisas emergentes e conversa entre Lula e Trump

O grande perdedor do dia, contudo, foi o iene, que amargou desvalorização de mais de 1,80% em relação ao dólar, diante da possibilidade de que a ultraconservadora Sanae Takaichi, que passou a chefiar o governista Partido Liberal, possa se tornar primeira-ministra no Japão.

Prado, da GO Associados, ressalta que o iene é muito utilizado como moeda de financiamento para operações de carry trade.

"A desvalorização do iene acaba favorecendo moedas de países de juros altos como o Brasil e ajuda a explicar a valorização do real mesmo com um DXY mais forte", afirma Prado, ressaltando que o desempenho da divisa brasileira em 2025 está muito atrelado ao comportamento do índice. "O DXY e o diferencial de juros são os principais drivers do real no ano. A questão fiscal ficou em segundo plano."

O real apresentou nesta segunda-feira os maiores ganhos entre as divisas latino-americanas. Já no grupo de emergentes, o grande destaque do dia foi o rand sul-africano, com valorização de mais de 0,70% frente ao dólar. As cotações internacionais do petróleo subiram mais de 1%, o que pode ter ajudado moedas emergentes e de países exportadores de commodities.

Pela manhã, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, adotou tom duro em evento da Fundação Fernando Henrique Cardoso (FHC), em São Paulo, ao dizer que a busca pela meta de inflação, de 3%, é um comando legal do qual o BC não pode se desviar.

A perspectiva de manutenção da taxa Selic em 15% até, pelo menos, o fim deste ano, combinada à possibilidade de novos cortes de juros pelo Federal Reserve nos próximos meses, tende a apreciar o câmbio, dizem analistas.