Dólar passa a cair ante real de olho em petróleo, mas altas do DXY e treasuries limitam

O dólar passou a cair frente ao real em meio à desaceleração dos ganhos da divisa americana ante outras moedas emergentes e a valorização do petróleo. Na abertura desta segunda-feira, 6, no entanto, a divisa americana ajustou-se aos fortes ganhos generalizados no exterior e, há pouco, voltava a rodar mais perto da estabilidade diante da forte valorização externa.

Lá fora, euro, libra, iene caem, enquanto os títulos do Tesouro americano e de países europeus sobem, em especial os franceses, por preocupações políticas na França e Japão. O primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu renunciou menos de 24 horas após formar seu governo, e o presidente Emmanuel Macron aceitou o pedido de renúncia.

Além disso, o sexto dia da paralisação do governo dos EUA impede a divulgação de indicadores oficiais, gera incertezas e dificulta as previsões sobre a economia e as apostas na política monetária.