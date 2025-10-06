Em videochamada, Lula pede a Trump retirada do tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o governo norte-americano retire o tarifaço imposto contra o Brasil durante conversa por telefone realizada nesta segunda-feira, 6. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República do Brasil (Secom) confirmou a conversa entre Lula e Trump. Disse que a ligação durou cerca de 30 minutos e que foi Trump quem ligou para Lula.

"O presidente Lula descreveu o contato como uma oportunidade para a restauração das relações amigáveis de 201 anos entre as duas maiores democracias do Ocidente. Recordou que o Brasil é um dos três países do G20 com quem os Estados Unidos mantêm superávit na balança de bens e serviços. Solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras", afirmou a Secom na nota.

A Secom também informou que Trump designou o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para dar sequência às negociações como o Brasil envolvendo o tarifaço. Do lado brasileiro, os designados por Lula são o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e da Fazenda, Fernando Haddad.