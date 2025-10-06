Exportações em setembro caíram 20,3% para os EUA e cresceram 14,7% para a China

As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 20,3% em setembro (totalizando US$ 2,576 bilhões), segundo mês de vigência da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo do presidente dos EUA, Donald Trump, aos produtos brasileiros. No ano (de janeiro a setembro de 2025), as vendas de produtos brasileiros aos EUA caíram 0,6%, somando US$ 29,213 bilhões.

Já as importações de produtos norte-americanos cresceram 14,3% em setembro em relação ao mesmo mês de 2024 (US$ 4,349 bilhões).

Nos nove meses de 2025, as compras vindas dos EUA cresceram 11,8%, o equivalente a US$ 34,315 bilhões.