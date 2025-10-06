Fechamento do mercado financeiro

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,41%
Pontos: 143.608,08
Máxima de +0,23% : 144.532 pontos
Mínima de -0,57% : 143.376 pontos
Volume: R$ 16,67 bilhões
Variação em 2025: 19,39%
Variação no mês: -1,8%
Dow Jones: -0,14%
Pontos: 46.694,97
Nasdaq: +0,71%
Pontos: 22.941,67
Ibovespa Futuro: -0,37%
Pontos: 144.165
Máxima (pontos): 145.310
Mínima (pontos): 143.820
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 37,75
Variação: -1,2%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,73
Variação: -0,87%
Bradesco PN
Preço: R$ 16,96
Variação: -0,82%
Ambev ON
Preço: R$ 11,80
Variação: -0,59%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,80
Variação: -0,82%
Vale ON
Preço: R$ 59,55
Variação: +1,64%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Itausa PN
Preço: R$ 11,21
Variação: -0,09%
Global 40
Cotação: 724,254 centavos de dólar
Variação: -0,69%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3102
Venda: R$ 5,3107
Variação: -0,49%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,47
Venda: R$ 5,57
Variação: -0,54%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3220
Venda: R$ 5,3226
Variação: -0,51%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4500
Venda: R$ 5,5440
Variação: -0,4%
- Dólar Futuro (novembro)
Cotação: R$ 5,3435
Variação: -0,58%
- Euro
Compra: US$ 1,1707 (às 18h26)
Venda: US$ 1,1712 (às 18h26)
Variação: -0,26%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2180
Venda: R$ 6,2190
Variação: -0,75%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4200
Venda: R$ 6,5170
Variação: +0,02%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.976,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,72%
