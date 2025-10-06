FGV: aluguel residencial sobe 0,30% em setembro, após alta de 0,28% em agosto

Os aluguéis residenciais aumentaram 0,30% em setembro, após terem subido 0,28% em agosto. Os dados são do Índice de Variação de Aluguéis Residenciais (IVAR), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) nesta segunda-feira, 6.

O índice acumulou uma alta de 4,04% nos 12 meses encerrados em setembro, ante um avanço de 4,08% nos 12 meses terminados em agosto.

"Podemos atribuir a ligeira desaceleração em 12 meses à variação dos aluguéis em Porto Alegre, que saíram de uma base mais elevada em 2024, chegando a registrar 22% no acumulado de 12 meses em setembro do ano passado. Apesar da menor volatilidade, as demais capitais registraram avanços nos preços de aluguéis residenciais", avaliou o economista Matheus Dias, do Ibre/FGV, em nota oficial.