Fitch melhora perspectiva do rating BB+ do Paraguai para positiva

A Fitch revisou de estável para positiva a perspectiva do rating soberano do Paraguai. A agência também reafirmou a nota de longo prazo em moeda estrangeira do país em BB+.

Segundo a instituição, a decisão reflete o crescimento econômico forte, prospectos de investimentos, déficit fiscal baixo e expectativa por redução da dívida pública.

Por outro lado, a agência reconhece desafios: "Os ratings são limitados por indicadores de governança fracos, uma base de receita baixa, um mercado de capitais local superficial que limita a flexibilidade do financiamento fiscal e vulnerabilidade a choques climáticos adversos (embora cada vez mais mitigados por uma maior diversificação econômica)", explica.