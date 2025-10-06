Fluxo de capital a emergentes, sem China, deve alcançar US$ 100 bi, diz diretora do JPMorgan

O JPMorgan estima que os fluxos de capital para países emergentes, sem considerar a China, deve alcançar cerca de US$ 100 bilhões este ano. Essa cifra é, porém, menos da metade do volume visto em anos anteriores.

"Os países emergentes ainda não estão fora de perigo, mas certamente este parece ser um ano melhor para os mercados de dívida e ações emergentes", avaliou a diretora global de Research do JPMorgan, Joyce Chang, em evento na Nasdaq na manhã desta segunda-feira, 6.

Segundo ela, uma das ironias da desglobalização é que os investidores precisam ser internacionalmente mais diversificados. Há uma demanda "muito forte" por crédito global, e isso inclui os mercados emergentes, disse.