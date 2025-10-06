Galípolo: desempenho melhor do real explica desinflação de bens e inflação nos serviços

Crédito

O presidente do Banco Central disse ainda que, dado o nível restritivo dos juros, tem a expectativa de que as concessões de crédito desacelerem no País. "A gente espera que o crédito, como um mecanismo de transmissão por excelência da política monetária, passe a apresentar uma desaceleração, é isso que é esperado com a elevação da taxa de juros", frisou.

Ele destacou, porém, que o segmento mais forte em que é possível ver desaceleração no crédito está relacionado a uma mudança regulatória para beneficiários do INSS, que passaram a ter que fazer cadastro de biometria para a concessão de empréstimos. "A gente vê ainda um ponto de inflexão no crédito, mas absolutamente esperado dada a política monetária, Mas aquela queda maior precisa ser analisada à luz das mudanças regulatórias", ressaltou.

Ainda sobre crédito, Galípolo disse que, na concessão a pessoas jurídicas, há uma queda acentuada nas operações do chamado "risco-sacado" que, segundo ele, sofreu queda de 15% no trimestre encerrado em julho. "Aparentemente dialogando um pouco com o que aconteceu com a questão da tributação do IOF", detalhou.

Em relação à atividade econômica como um todo, Galípolo acrescentou que o quadro geral é de uma economia bastante resiliente, com alguns sinais de acomodação. Ele citou, por exemplo, que a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) mantém-se praticamente estável desde o terceiro trimestre de 2024, se for descontado do cálculo o fator pontual de uma importação de plataforma de petróleo, ocorrida no início deste ano. "É importante analisar esses indicadores para poder fazer uma comparação, e entender o que é ruído e o que é tendência", disse.

Nesse contexto, Galípolo disse que o que se espera à frente é a suavização do crescimento econômico.