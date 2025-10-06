Galípolo: há aumento de posições de hedge contra desvalorização do dólar, não fuga de ativos

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, detalhou nesta segunda-feira, 6, que não há uma fuga de ativos dos Estados Unidos em meio às incertezas com a política econômica do presidente norte-americano Donald Trump. Na verdade, disse o banqueiro central, houve um aumento nas posições de hedge, ou seja, de proteção, contra a desvalorização do dólar.

Galípolo lembrou, inicialmente, que logo após o "Liberation Day", quando Trump anunciou as tarifas, o "epicentro do risco" estava nos Estados Unidos. Contudo, à medida que houve intensificação de conflitos no Oriente Médio, houve uma ampliação de aversão ao risco, resultado e uma desvalorização do dólar e "curiosamente" valorização de moedas de países emergentes.

"A explicação que ficou, que está, por enquanto, consagrada entre os analistas, o que explica isso é de um movimento que não é exatamente uma saída de ativos da economia norte-americana", disse o presidente do BC.