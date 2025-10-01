Haddad: Penso que agora coisas vão transcorrer como uma relação bilateral de 2 séculos deve ser

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que as relações entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e o mandatário norte-americano, Donald Trump, vão transcorrer bem após o telefonema realizado na manhã desta segunda-feira, 6.

"Eu penso que agora as coisas vão transcorrer como devem ser, uma relação bilateral que tem dois séculos. Obviamente, nós temos as melhores expectativas, justamente pela falta de amparo de uma medida tão drástica que foi tomada", disse o ministro, em entrevista à TV Record.

Ele continuou: "A partir do momento que as informações corretas forem chegando pelos canais devidos, os canais institucionais de parte a parte, eu acredito que as coisas vão transcorrer com mais normalidade, que é o que se espera de dois países que estão no mesmo continente, são as duas maiores democracias do Ocidente".