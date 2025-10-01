Haddad vê simpatia de Alcolumbre por projeto do IR e diz que Lula vai sancionar lei em outubro

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que vê "grande simpatia" do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pelo projeto de lei que amplia a isenção do Imposto de Renda (IR), aprovado na semana passada pela Câmara.

"Não falei com Davi Alcolumbre sobre isso, mas vi grande simpatia dele pela medida. O Senado votou na Comissão de Assuntos Econômicos um projeto muito parecido. Diante do que os senadores manifestaram, tenho certeza de que o Senado vai fazer exatamente o que a Câmara fez", disse o ministro, em entrevista à TV Record.

Na noite da última quarta-feira, 1º, o plenário da Câmara aprovou o projeto do IR por unanimidade, nos termos do relatório do deputado Arthur Lira (PP-AL). Todas as bancadas orientaram favoravelmente ao texto, incluindo a oposição e partidos que questionavam a compensação do texto, como o Novo e o PL. Ao todo, foram 493 votos em prol do texto e nenhum contrário. Agora, o texto segue para apreciação dos senadores.