Ibovespa cai em meio a receio fiscal, apesar de alta em NY e do petróleo

Há expectativas de que o encontro virtual tenha sido feito para debater o tarifaço de 50% imposto pelos EUA ao Brasil. "Pode ser positivo, a depender do teor da conversa", acrescenta Luiz Roberto Monteiro, operador da mesa institucional da Renascença. Por ora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que sairá uma nota sobre a conversa e que o tom foi positivo.

Além disso, o mercado financeiro avalia a aquisição de 70% do controle da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), por R$ 1,131 bilhão, anunciada ontem.

A operação envolve a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e a Eletrobras. Às 11h24, as ações da Sabesp subiam 0,16% e as da Eletrobras cediam entre 1,08% (PNB) e 0,74% (ON). O negócio ainda está sujeito à aprovação das autoridades regulatórias e concorrenciais.

Depois da aprovação da isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, espera-se a votação da medida provisória alternativa à alta do IOF em comissão mista, amanhã. A medida caduca na quarta-feira. A MP eleva a tributação sobre várias transações financeiras.

"A MP, cujo impacto, na versão original, é de cerca de R$ 20 bilhões em termos de aumento da arrecadação federal, perde validade nesta quarta-feira. Precisa ser aprovada na Câmara e no Senado até essa data limite", destaca em nota a 4Intelligence.

Nesta manhã foi divulgado o boletim Focus. Houve redução da projeção suavizada do IPCA para 12 meses à frente, passando de 4,28% para 4,21%. No entanto, a mediana das projeções para a inflação de 2026 e de 2027 - que está no horizonte da política monetária - ficaram inalteradas em 4,28% e 3,90%. A mediana para a Selic no fim de 2025 permaneceu em 15% pela 15ª semana consecutiva. A mediana para o fim de 2026 continuou em 12,25%.