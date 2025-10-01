Imposto de Renda: Senadores esperam que Alcolumbre dê pontapé inicial do projeto nesta terça

Senadores esperam que o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), dê nesta terça-feira, 7, o primeiro passo na tramitação para o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda para salários de até R$ 5 mil, segundo apurou o Broadcast sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A expectativa é que ele indique um calendário e quem será o relator do projeto. Renan Calheiros (MDB-AL) é tido como cotado para o posto e é visto com bons olhos por governistas, mas ainda não houve definição sobre sua indicação.

Aprovado por unanimidade na Câmara na semana passada, o texto não consta na pauta do Senado para esta semana.