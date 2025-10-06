Assine UOL
Juros futuros iniciam dia com viés de alta, em movimento limitado pelo dólar

As taxas de juros negociadas no mercado futuro apresentaram viés de alta nos vencimentos intermediários e longos na primeira hora de negociação desta segunda-feira, 6, em um movimento limitado pelo dólar, que operou no mesmo período em leve baixa ante o real, na contramão da tendência internacional. Para o mercado de juros, no entanto, ainda pesa o avanço firme dos retornos dos Treasuries, em um ambiente de incertezas no mercado norte-americano, principalmente por conta do shutdown da máquina administrativa, em meio à falta de acordo sobre o orçamento.

Passada a divulgação do boletim Focus, que mostrou acomodação nas estimativas do mercado, as atenções se voltam agora uma palestra que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, vai proferir às 10h30.

Às 9h16, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2027 tinha taxa de 14,10%, contra 14,12% do ajuste de sexta-feira. O vencimento de janeiro de 2029 projetava 13,440%, ante 13,428% do ajuste anterior. A taxa do DI para janeiro de 2030 estava em 13,545%, de 13,529%.

