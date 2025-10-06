Lagarde diz que processo desinflacionário terminou e juros do BCE seguirão dependentes de dados

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira, 6, que o processo desinflacionário terminou na zona do euro, com a inflação próxima da meta de 2% e projetada para permanecer nesse nível nos próximos anos. Em discurso, ela destacou que o Conselho do BCE decidiu manter as taxas de juros inalteradas e reiterou que as futuras decisões "serão baseadas em nossa avaliação das perspectivas de inflação e dos riscos associados".

Segundo Lagarde, a política monetária continuará sendo definida "de forma dependente dos dados e reunião a reunião", considerando também "a dinâmica da inflação subjacente e a força da transmissão da política monetária".

A dirigente afirmou que, apesar das incertezas globais, a economia da área do euro tem "se mantido bem" nos últimos meses, e que essa resiliência "reflete a força de duas conquistas que às vezes damos como certas: o nosso Mercado Único e a nossa moeda única, o euro".