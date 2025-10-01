Lideranças sindicais entregam amanhã sugestões para debater transição justa na COP30

Associações sindicais ligadas aos setores de petróleo, metalurgia e elétrico entregam nesta terça-feira, 07, em Brasília, durante o seminário "Laboratórios de Futuros: reflexões e propostas de trabalhadores para a transição energética justa", 20 propostas conjuntas para fomentar o debate sobre o tema às vésperas da COP30, que acontece em novembro, em Belém.

O encontro reunirá trabalhadores da Federação Única dos Petroleiros (Fup), Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SindMetal ABC), Federação Regional dos Urbanitários do Nordeste (Frune) e Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU).

Entre as presenças confirmadas estão a diretora de Programas da COP30, Alice Amorim Voga; o diretor da Organização Internacional do Trabalho (OIT) para o Brasil, Vinícius Pinheiro; a especialista em transição justa da Climate Action Network International, Anabella Rosemberg; entre outros.