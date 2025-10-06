MDIC: compra de plataforma no campo de Búzios contribuiu para alta em importações

O diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, destacou que o aumento de 17,7% nas importações de setembro foi influenciado pela importação de uma plataforma de petróleo com origem em Cingapura, com valor de US$ 2,4 bilhões, a FPSO P78.

As importações da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), bloco econômico do qual Cingapura faz parte, cresceram "de forma destacada", afirmou o diretor, com uma alta de 266,4% em valor exportado (saltando de US$ 921 milhões em setembro de 2024 para US$ 3,375 bilhões em setembro de 2025).

"É um equipamento com valor alto. É o segundo que entra neste ano, tivemos um em fevereiro, que também gerou um crescimento significativo da importação naquele mês." A plataforma já está em operação no Campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos.