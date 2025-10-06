MDIC eleva projeção para saldo comercial em 2025 de US$ 50,4 bi para US$ 60,9 bi

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) revisou a previsão de superávit comercial de 2025 para cima. Agora, a expectativa é de que, no ano, o saldo positivo das contas feche em US$ 60,9 bilhões.

A segunda previsão, divulgada no fim do primeiro trimestre, era de que o saldo poderia fechar este ano em US$ 70,2 bilhões. Depois, ao fim do segundo trimestre, a projeção passou para US$ 50,4 bilhões. Esta é a última previsão divulgada pelo MDIC para 2025.

Em 2024, o saldo comercial foi de US$ 74,2 bilhões. Se confirmada a previsão da Pasta, haverá uma variação negativa neste ano de 17,9% em relação ao ano passado.