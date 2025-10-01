Normalmente resposta simples para problema complexo está errada, diz Gilmar sobre pejotização

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse que "não se pode resolver de maneira simplista" o problema da "pejotização", que foi discutido em audiência pública na Corte nesta segunda-feira, 6. "Todos nós já aprendemos que respostas prontas ou simples para problemas complexos normalmente revelam uma resposta errada", afirmou no encerramento da audiência.

Em sua fala final, disse que pode ser necessário que "diferentes modelos de relações trabalhistas" convivam ao mesmo tempo para pacificar a questão. "Devemos identificar, reconhecer e criar diretrizes para as modernas transformações que afetam mercado de trabalho, como o exemplo de fábricas que desempenhem diversas atividades e que precisam especializar algumas delas para maior efetividade, ainda que isso enseje a convivência de diferentes modelos de relações trabalhistas".

O ministro destacou assuntos debatidos nas exposições de especialistas, representantes de entidades da sociedade civil e de órgãos públicos. Um dos pontos sugeridos ao longo do dia foi "a utilização do critério da hipo e hiper suficiência, para a fixação do ônus da prova (sobre a fraude trabalhista), privilegiando-se a autonomia da vontade".