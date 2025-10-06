OCDE: taxa anual do CPI se mantém em 4,1% em agosto; no G20, cai a 3,7%

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 4,1% em agosto, repetindo o nível de julho, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta segunda-feira, 6.

Em agosto, o CPI ganhou força em 15 dos 38 países da OCDE, desacelerou em 13 e ficou estável ou praticamente inalterado em 10, detalha o relatório.

No G20, grupo que reúne as 20 maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI diminuiu a 3,7% em agosto, de 3,8% em julho. Apenas no G7, o CPI anual aumentou para 2,7% em agosto, de 2,6% no mês anterior.