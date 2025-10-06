Ouro fecha em alta e se aproxima da marca de US$ 4.000 com incerteza global

O ouro fechou em alta pela segunda sessão consecutiva, chegando próximo da máxima de US$ 4.000 por onça-troy, em meio às movimentações políticas ao redor do globo e o andamento das tensões geopolíticas.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro para dezembro encerrou esta segunda-feira, 6, em avanço de 1,72%, a US$ 3.976,30 por onça-troy, depois de atingir o preço recorde de US$ 3.994,50 durante a sessão.

As incertezas políticas econômicas globais atraem investidores ao ouro, avalia o ING. Nesta segunda, a eleição da ultraconservadora Sanae Takaichi no Japão, a renúncia de Sébastien Lecornu na França e a persistência da paralisação das atividades do governo dos EUA deram novo fôlego para as cotações do metal precioso, apesar do forte avanço do dólar no exterior - que tende a competir pela demanda de ativos seguros e encarecer a commodity para detentores de outras moedas.