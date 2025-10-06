Petrobras informa conclusão de 5 contratos para Complexo Boaventura, no valor de R$ 9,6 bi

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 6, que concluiu a assinatura de cinco contratos de serviços para a construção de unidades que compõem o Projeto Refino Boaventura, que vai investir R$ 9,6 bilhões para aumentar a produção de diesel S-10, querosene de aviação e lubrificantes grupo II (óleos básicos).

A previsão é construir duas unidades inéditas em refinarias da Petrobras, uma de Desparafinação por Isomerização por Hidrogênio (HIDW), para produção de lubrificantes de Grupo II; e outra de Hidrocraqueamento Catalítico (HCC), produtor de diesel S-10 e QAV.

"O projeto propiciará a integração entre a Refinaria Duque de Caxias (Reduc) e o Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ), ampliando a produção de derivados de maior valor agregado e baixo teor de enxofre, como diesel S-10 e lubrificantes de Grupo II - aumentando a oferta de produtos mais sustentáveis, alinhada à estratégia de transição energética da companhia", disse a estatal em nota.