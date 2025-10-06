Petróleo fecha em alta após Opep+ elevar oferta em ritmo aquém do temido e com geopolítica

O petróleo fechou em alta pela segunda sessão consecutiva, após a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) elevar produção em nível menor que o temido. Tensões geopolíticas também contribuíram.

O petróleo WTI para novembro, negociado na New York Mercantile Exchange (Nymex), fechou em alta de 1,33% (US$ 0,81), a US$ 61,69 o barril. Já o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange de Londres (ICE), subiu 1,45% (US$ 0,94), a US$ 65,47 o barril.

Os preços do petróleo tiveram uma recuperação modesta nesta segunda-feira, depois de caírem cerca de 7% na variação da semana passada. Para a Capital Economics, os ataques da Ucrânia sobre a infraestrutura petrolífera da Rússia ainda não foram completamente endereçados pelo mercado, mas os seus danos à capacidade de exportação russa e perspectivas de maior interrupção da oferta sugerem riscos de alta para os preços do petróleo.