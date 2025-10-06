Shopee abre o 14º centro de distribuição no Brasil em cinco anos

Na disputa pela liderança do comércio eletrônico, a multinacional Shopee está inaugurando, nesta segunda-feira, 6, o seu 14º centro de distribuição no Brasil. O novo empreendimento fica em São Bernardo do Campo (SP) e tem o maior sistema automatizado de classificação de produtos (sorter) da empresa, com capacidade para processar cerca de 3,8 milhões de pedidos por dia.

No comércio eletrônico, quem tem mais galpões para armazenagem e distribuição de mercadorias entrega mais rápido e gasta menos para chegar à casa do cliente, uma estratégia que acirrou a busca por imóveis do gênero. "A logística é um dos principais focos da Shopee, desde a expansão da malha até a otimização de processos", afirmou Rafael Flores, líder de Expansão da Shopee, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. "Seguiremos expandindo a nossa rede logística para garantir entregas cada vez mais rápidas", acrescentou ele, sem revelar o número de inaugurações pela frente.

Lançada em 2015 em Cingapura, a Shopee está no Brasil desde 2020. Em pouco tempo, a empresa se tornou a segunda maior ocupante de galpões logísticos no País, ultrapassando a Amazon, de acordo com dados da consultoria imobiliária Newmark. Nos últimos cinco anos, a Shopee estruturou mais de 1 milhão de metros quadrados em espaços logísticos, totalizando 14 centros de distribuição.