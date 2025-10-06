Suécia compra 4 aeronaves C-390 Millennium da Embraer, com opção de outras 7

A Embraer informou nesta segunda-feira, 6, que vendeu quatro aeronaves multimissão C-390 Millennium para a Suécia. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o contrato também inclui outras sete opções de compra adicionais, "abrindo caminho para futuras aquisições por outras nações europeias."

"Este importante marco para a defesa na Europa faz parte de uma parceria trilateral mais ampla entre Áustria, Suécia e Holanda, com o objetivo de promover aquisições conjuntas, interoperabilidade e cooperação de longo prazo em torno da plataforma C390 Millennium", informou a Embraer.

Segundo a Embraer, com esta aquisição, a Suécia se torna mais um membro da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) a se juntar à parceria estratégica já estabelecida pela Holanda e Áustria, que encomendaram coletivamente nove C-390s em 2024.