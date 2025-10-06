Toyota retomará produção em Sorocaba e Indaiatuba após tempestade; 700 pessoas estão em lay-off

Inaugurada em 2016, a primeira fábrica de motores da Toyota na América Latina concentra as três etapas principais de processos fabris. Ou seja, fundição, usinagem e montagem. O complexo também tem uma área de laboratório, na qual é possível realizar testes de bancada.

Picape Hilux e SUV SW4 não foram afetados

Vale dizer que a volta da produção dos veículos com motores a combustão deverá ocorrer apenas em janeiro de 2026, conforme o presidente da Toyota. De acordo com ele, a meta é voltar ao nível atual até fevereiro.

Atualmente, além do Corolla, a Toyota vende no País as linhas Hilux (picape) e Hilux SW4 (SUV), bem como a Hiace (vans e furgões) - todas são feitas na fábrica da empresa em Zárate, na Argentina. Por sua vez, o SUV RAV4, nas versões híbrida e híbrida plug-in (com baterias que podem ser recarregadas em tomadas) vem do Japão.

De modo a tranquilizar a rede de concessionárias, que já está sendo afetada pelo desabastecimento de produtos, Maggio diz que há uma oportunidade para ampliar a oferta de serviços. "Também estamos orientando os times a focar as outras linhas de produtos, como Hilux e Hiace.

Seja como for, são modelos bem mais caros que o Corolla, que parte de R$ 171.590. Com a paralisação da produção, a marca também adiou o lançamento do Yaris Cross, que estava programado para o fim de outubro. O SUV inédito é considerado o mais importante lançamento da empresa no País nos últimos anos.