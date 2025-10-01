Trump diz que democratas devem permitir reabertura do governo dos EUA

O presidente americano, Donald Trump, sinalizou disposição para trabalhar com o Partido Democrata em "políticas de saúde fracassadas", mas disse que seus integrantes devem permitir que o governo retome as atividades e encerre a paralisação (shutdown), em publicação na Truth Social, nesta segunda-feira, 6.

"Na verdade, eles democratas deveriam abrir nosso governo esta noite!", sugeriu na postagem.

Trump ainda argumentou que os democratas realizaram a paralisação do governo americano "no meio de uma das economias mais bem-sucedidas" do país. "Isso infelizmente afetou muitos programas, serviços e outros elementos da sociedade dos quais os americanos dependem - e isso não deveria ter acontecido", escreveu.