Valor exportado foi o maior para o mês de setembro da série histórica, diz MDIC

O diretor do Departamento de Estatísticas e Estudos de Comércio Exterior, Herlon Brandão, disse nesta segunda-feira, 6, que o valor exportado pelo Brasil no mês passado foi o maior da série história para os meses de setembro. Houve um aumento de 7,2% no valor exportado em relação a setembro do ano passado. Esse resultado se deve a um avanço de 10,2% no volume exportado, uma vez que os preços das mercadorias caíram de 2,5% na comparação anual.

Brandão concedeu coletiva para comentar os resultados da balança comercial de setembro, divulgados nesta tarde pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

A indústria de transformação segue sendo destaque nas exportações de 2025, disse o diretor. Em setembro, as exportações desse setor cresceram menos que nos meses anteriores, mas subiram 2,5% e alcançaram US$ 16,9 bilhões, com aumento de 7,0% do volume vendido.