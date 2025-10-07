Bolsas da Ásia: Nikkei fecha praticamente estável, mas garante recorde pelo 3º pregão seguido

Na volta de um feriado, o Taiex avançou 1,68% em Taiwan, a 27.211,95 pontos, um dia após o Nasdaq avançar a novo recorde em meio ao entusiasmo com as possibilidades da inteligência artificial. Ontem, a OpenAI fechou uma parceria multibilionária com a AMD. Na semana passada, a startup de IA já havia anunciado parcerias com as sul-coreanas Samsung e SK Hynix e com a japonesa Hitachi.

Em outras partes da Ásia, os mercados da China continental, de Hong Kong e da Coreia do Sul não operaram hoje devido a feriados.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo segundo dia consecutivo, com baixa de 0,27% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.956,80 pontos.

