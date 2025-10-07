Cautela fiscal e petróleo derrubam Ibovespa para os 141 mil pontos, apesar de alta em NY

"O Ibovespa vai na contramão de Nova York. O debate fiscal em Brasília segue em alta. A MP 1.303 é uma alternativa a um puxadinho que tenta fechar a conta, mas há distorções que podem gerar um problemão lá na frente. Não há abordagem para tratar o problema de forma estrutural", avalia Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.

Após a alteração do horário, o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), relator da MP, disse que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pediu para adiar a votação para debater com líderes. Conforme ele, a tributação das fintechs está mantida como no texto da medida provisória original. Já o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), disse que o governo está tentando construir composição da MP que atenda a todos. Ele reforçou que o governo tem de cumprir o arcabouço fiscal.

O texto da MP enviado pelo governo em junho sofreu diversas desidratações, como o recuo na taxação de debêntures incentivadas e de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) e do setor imobiliário (LCIs).

A preocupação fiscal se sobrepõe ao avanço nas conversas comerciais, após ontem os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, e Donald Trump, dos EUA, conversaram por 30 minutos, dando início a um processo de negociação após a escalada de tensões entre os dois países.

Depois da conversa, o governo norte-americano vai discutir internamente sobre o Brasil e, em seguida, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, vai contatar as autoridades brasileiras responsáveis pelas negociações. O governo brasileiro designou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Serviços e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin; o chanceler Mauro Vieira; e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad para negociar o tarifaço imposto ao Brasil.

No mercado, ainda pesa certa desconfiança em relação à implementação de medidas vistas como populistas especuladas recentemente, como a isenção nas tarifas de ônibus, Hoje, Haddad disse que o governo está fazendo um mapeamento do sistema de transporte público do País para poder identificar o que é possível fazer sobre o tema.