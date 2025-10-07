Conselho Curador do FGTS aprova limites para antecipação de saque-aniversário

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta terça-feira, 7, limites para operações de crédito envolvendo o saque-aniversário do FGTS. Agora haverá um piso de R$ 100 e um teto de R$ 500 para a antecipação dos recursos.

Além de limitar o adiantamento de saque-aniversário em até três parcelas a partir do segundo ano.

Para o primeiro ano fica o limite atual de cinco saques.