Crédito ao consumidor nos EUA avança US$ 0,4 bilhão em agosto

O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 0,4 bilhão em agosto, informou nesta terça-feira, 7, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam uma alta maior, de US$ 15 bilhões.

Além disso, o Fed informou que o aumento do crédito ao consumidor em julho foi revisado para cima, de US$ 16 bilhões para US$ 18 bilhões.